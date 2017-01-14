В Восточной Германии проблема: избыток мужчин

14.01.2017 10:56 · 0 комментариев

Во многих округах в восточной части Германии преобладает избыток мужчин, о чём свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом экономических исследований (Institut der deutschen Wirtschaft). В Саксонии-Анхальт и Тюрингии наблюдается самый большой избыток мужчин, доля которых составляет 52,7 процентов. За ними следуют Саксония (52,6 процентов), Мекленбург-Передняя Померания (52,4 процентов) и Бранденбург (51,6 процентов). В некоторых сельских округах доля мужчин достигает даже 55 процентов.

В последние годы особенно из сельской местности выехали всё больше и больше женщин. Результат: квота мужчин здесь очень высока. Гендерный дисбаланс приводит к тому, что мужчины испытывают больше трудностей в поиске партнерши. С учётом плохих перспектив на рынке труда, мужчины часто попадают в ситуацию профессиональной и личной безперспективности. Это способствует их присоединению к правой сцене.

Однако теперь мигрируют не только женщины, но и все большее количество мужчин. Так, в 2014 году баланс выехавших из новых федеральных земель на запад составил 3 244 мужчин, но только 92 женщины. В то время как это улучшает соотношение полов, тем не менее, усугубляет нехватку квалифицированной рабочей силы, если сейчас и мужчины продолжат выезжать в другие федеральные земли.

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