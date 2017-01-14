Казна страдает: жители Германии стали меньше курить

14.01.2017 10:55 · 0 комментариев

Были ли причиной шокирующие фотографии гнилых зубов и пораженных раком тканей легких или тенденция к более здоровому образу жизни, но жители Германии стали меньше курить. В прошлом году в стране облагались налогом только около 75 миллиардов сигарет. Это означает снижение почти на восемь процентов, или 6,3 млрд. штук по сравнению с предыдущим годом.

Таковы последние данные Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt). Статистические данные о табачной отрасли регистрируют уже с 2000 года – за редким исключением – устойчивое снижение курения в Германии. До сих пор, однако, это было в диапазоне от двух до четырех процентов. Выраженный спад наблюдался только после чрезвычайно высокого роста налогов на табак.

Для государства это означает постоянное уменьшение налогов от курения: в 2016 году их было чуть более 14 млрд. евро, что на шесть процентов меньше, чем за год до этого. Табачная промышленность в настоящее время опасается, что новое правительство может после выборов следующей осенью принять решение о существенном дополнительном налоге на сигареты, чтобы, по крайней мере, временно остановить падение доходов. Для курильщиков стоимость пачки сигарет может затем подняться на 50 центов или больше.

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