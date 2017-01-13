Рост экономики Германии ускорился к пятилетнему максимуму

13.01.2017 10:03 · 0 комментариев

Темпы роста экономики Германии в 2016 году обновили максимума за пять лет во многом благодаря росту потребительских расходов и трат государства на размещение беженцев, согласно предварительным данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

При этом отмечается ослабление вклада внешней торговли в экономический рост на фоне слабого спроса со стороны крупнейших торговых партнеров страны.

По первоначальным оценкам Destatis, экономика Германии с поправкой на инфляцию расширилась по итогам 2016 года на 1,9% после роста на 1,7%, зафиксированного в 2015 году. В 2014 году рост ВВП Германии составил 1,6%, в 2013 году — 0,5% соответственно.

Эксперты, опрошенные Reuter, в среднем ожидали рост на 1,8% в 2016 году.

Потребительские расходы с поправкой на инфляцию в отчетном году показали в Германии рост на 2%, государственные расходы — на 4,2%. Напомним, годом ранее был получен рост на 2% и 2,7% соответственно.

Рост экспорта из Германии в 2016 году снизился до 2,5% по сравнению с 5,2% годом ранее, импорта — до 3,4% с 5,5%.

Экономист ING Карстен Бжески отметил, что германская экономика в 2016 году вновь преодолела целую серию понижательных рисков благодаря стабильному спросу внутри страны. Согласно его мнению, экономика срочно нуждается в новом импульсе за счет новых структурных реформ и повышения государственных и частных инвестиций. Маловероятно, что это произойдет до выборов.

Напомним, очередные выборы в парламент Германии запланированы на сентябрь 2017 года.

14 февраля Федеральное статистическое управление ФРГ обнародует данные за четвертый квартал, а также пересмотренные данные касательно ВВП за 2016 год. В соответствии с оценками Destatis, рост в октябре-декабре составил приблизительно 0,5%.

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