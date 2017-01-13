В Германии сокращается поголовье крупного рогатого скота

13.01.2017 10:01 · 0 комментариев

Поголовье крупного рогатого скота в Германии сокращается второй год подряд, согласно результатам ноябрьской инвентаризации. Теперь поголовье КРС в Германии достигло наименьшего показателя, по крайней мере, с 1990 года. Немецкое стадо крупного рогатого скота является вторым по величине в ЕС, но сектор скотоводства очень сильно зависит от молочного сектора, учитывая то, что Германия имеет самое большое молочное стадо в ЕС, пишет meatinfo.

Молочный сектор продолжает бороться с кризисом на фоне низких цен на молоко, а численность молочных коров в ноябре прошлого года снизилась в Германии почти на два процента относительно ноября 2015 года. На долю молочного стада приходится 86 процентов от общего числа коров в стране, поэтому снижение количества молочных коров влияет на общее количество поголовья скота. Количество телок в ноябре 2016 года было почти на три процента ниже, чем годом ранее.

Забегая вперед, эксперты прогнозируют, что дальнейшее снижение общего числа коров в Германии неизбежно, что в свою очередь приведет к сокращению численности телят уже в самое ближайшее время. Уже сейчас наблюдается падение поголовья телят на один процент.

Количество молочных хозяйств снизилось на шесть процентов в прошлом году, что привело к тому, что общее количество крупного рогатого скота всех скотоводческих хозяйств сократилось почти на три процента.

Германия является ключевым производителем говядины в ЕС и, учитывая сокращение поголовья КРС, спад в общем объеме производства говядины неизбежен, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Такое развитие событий можно ожидать и в других государствах-членах ЕС, хотя ситуация должна проясниться в ближайшие недели, так как все большее число стран публикует свои результаты инвентаризации скота по итогам минувшего года.

agroperspectiva.com

говядина, животноводство, коровы, мясо, поголовье