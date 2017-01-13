Сотни полицейских провели масштабную операцию в Лейпциге

13.01.2017 10:00 · 0 комментариев

В четверг, 12.01.2017, в центре Лейпцига полиция провела большой рейд, в ходе которого обыскала несколько зданий. Как сообщает полиция, в операции было задействовано более 500 полицейских. Обыски связаны, в частности, с нарушением закона об оружии, а также с уклонением от уплаты налогов. Было сказано, что речь не идёт об операции по борьбе с терроризмом.

В ходе полицейской операции проводилась проверка, были ли доставлены оружие и боеприпасы в Лейпциг в связи с организованной преступностью. Ссылаясь на налоговую тайну, полиция не предоставила информацию о случаях уклонения от уплаты налогов. Было только сказано, что это связано с игровыми автоматами.

Кроме того, полиция действовала в районе лейпцигской улицы Eisenbahnstraße. В соответствии с информацией «Leipziger Volkszeitung», здесь находится штаб-квартира движения United Tribunes. При этом временно было приостановлено движение трамваев и оцеплено несколько улиц.

Лейпциг, полиция, рейд