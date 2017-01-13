У мигрантов меньше жилой площади, но платят они больше

13.01.2017 09:59 · 0 комментариев

В Германии существуют значительные различия в условиях жизни людей с миграционным фоном и без него. Как объявило Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt) в Висбадене (Wiesbaden), жители с миграционным фоном жили в 2014 году в домовладении (34,5%) гораздо реже, чем люди без миграционного фона (54,8%).

Люди с миграционным фоном также в два раза чаще (6%) проживают в жилых домах с более чем двенадцатью квартирами, чем граждане без миграционного фона (3%). У них на 32,8 квадратных метра меньше жилой площади на одного человека (без миграционного фона: 47,7 квадратных метров), но они живут в домохозяйствах с базовой арендной платой 7,26 евро за квадратный метр (без миграционного фона: 6,69 евро).

Одной из причин более высокой арендной платы, по данным статистиков, является то, что люди с миграционным фоном часто живут в крупных городах, где жилье стоит дороже. Люди с миграционным фоном имеют значительно меньше места на одного человека, чем люди без иммигрантских корней. Причина этого заключается в основном в том, что люди с миграционными корнями проживают в более крупных домохозяйствах.

аренда, домохозяйства, жилая площадь, мигранты