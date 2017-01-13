Жители Германии работают меньше всех в мире

13.01.2017 09:58 · 0 комментариев

Старательные и трудолюбивые – такая репутация у граждан Германии. Но в ходе исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)), выяснилось, что жители Германии работают совсем не так много. Точнее, в глобальном сравнении даже меньше всех, а именно только 1371 час в год. В перерасчете на рабочую неделю это 26,3 часов. В Европе, как ни удивительно, самыми прилежными являются греки (2042 часа). Во всем мире больше всех работают мексиканцы (2246 часов).

Но на самом ли деле жители Германии такие ленивые? Нет. Поскольку такое небольшое количество рабочих часов зависит от нескольких факторов, таких как, например, неполный рабочий день матерей. В других странах лучше организован уход за ребенком, поэтому там больше матерей могут работать полный рабочий день. Кроме того, в Германии больше праздников.

Эти цифры относятся к 2015 году, данные за 2016 год ещё не обработаны. Так что ещё есть надежда, что жители Германии получат лучшую оценку за последний год, и поэтому смогут больше соответствовать заслуженной репутации добросовестных «рабочих пчел».

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