Жители Берлина скупают пневматическое оружие

12.01.2017 10:25 · 0 комментариев

Жители Берлина скупают пневматическое оружие – число выданных разрешений на этот вид вооружения по итогам октября 2016 года выросло втрое к позапрошлогоднему показателю. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.

По итогам октября 2016 года число «малых лицензий», которые выдают на покупку газового, пневматического и сигнального оружия, выросло более чем на 300% до 3 286 единиц. По данным издания, в земле Бранденбург этот показатель еще выше. Отметим, в 2015 году число официально зарегистрированных лицензий составляло 816 единиц. МВД ФРГ заявляет, уровень востребованности «малых лицензий» вырос по всей стране в среднем на 60%. В 2016 году число запросов на предоставление такого рода разрешения выросло до 180 тысяч. Издание Berliner Morgenpost также отмечает рост спроса на средства самообороны, среди которых перцовые спреи и шокеры.

vladtime.ru

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