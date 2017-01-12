Машинист поезда экстренно затормозил из-за снеговика на рельсах

12.01.2017 10:11   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Vanek Timka, YouTube

Видеокадр пользователя Vanek Timka, YouTube

В Германии машинист грузового состава применил экстренное торможение. Причиной стал , слепленный неизвестными на самом рельсовом полотне.

Инцидент произошел возле города Везенберг. В темноте машинист принял снежную фигуру за человека и решил использовать экстренное торможение. Вследствие этого грузового состава вышла из строя и на ее ремонт необходимо истратить около пяти тысяч евро.

Полиция разыскивает причастных к лепке снеговика людей. Какое их ожидает наказание, пока неизвестно.

www.vladtime.ru

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