В 2016 году в Германию прибыло значительно меньше беженцев
12.01.2017 10:09 · 0 комментариев
Число лиц, ищущих убежища в Германии, в 2016 году составило 280 000 человек, что значительно меньше, чем в предыдущем году, когда было 890 000 беженцев. Об этом заявил министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) на пресс-конференции. Говоря о значительном снижении, де Мезьер сказал: «Удалось организовать и контролировать ситуацию с мигрантами».
Однако увеличилось число заявлений о предоставлении убежища. По данным министерства, в 2016 году было подано в общей сложности 745 545 ходатайств о предоставлении убежища. Это на 268 869 больше, чем годом ранее. Значительная часть заявителей прибыли ещё в 2015 году. Но многие из них не смогли подать заявление сразу из-за перегрузки Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).
Самую большую группу лиц, ищущих убежища, в настоящее время составляют сирийцы, родная страна которых находится в состоянии войны, окончание которой пока не предвидится. Основными странами происхождения беженцев в 2016 году были также Афганистан, Ирак, Албания и Эритрея.
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