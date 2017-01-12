Шокирующее сравнение Трампа: «Мы живем в нацистской Германии?»

12.01.2017 10:08 · 0 комментариев

Избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в Твиттере решительно опроверг сообщения о том, что Россия собрала о нем компрометирующие материалы.

Американская разведка никогда бы не допустила, чтобы «эта ложная информация» стала достоянием общественности, написал республиканец в среду, 11.01.2017, и спросил: «Мы живём в нацистской Германии?»

Он также заявил, что не имел ничего общего с Россией, и Россия никогда не пыталась использовать против него рычаги давления. «Никаких сделок. Никаких кредитов. Ничего», написал Трамп заглавными буквами.

По сообщениям СМИ, американская разведка недавно проинформировала Трампа о том, что Россия собрала информацию о его личной жизни и деловых связях, чтобы сделать его уязвимым для шантажа. Тем не менее, четко указано, что эти утверждения не были подтверждены.

президент США, разведка, Россия, Трамп