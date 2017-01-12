Наличные деньги исчезают: первый немецкий банк больше не продаёт клиентам монет

12.01.2017 10:05 · 0 комментариев

Первый из немецких банков ликвидирует монеты. В 23 из 25 отделений банка Sparda-Bank Hannover клиенты не могут монетами ни оплатить, ни купить. Об этом сообщает газета «Bild«.

Банк аргументирует свой шаг тем, что для 220 000 его частных клиентов монеты играют «всё меньшую роль». Только один процент оплаченной в 2016 году суммы составляли монеты. Таким образом, банк переходит на депозитные автоматы, но они принимают только банкноты.

Еще одной причиной для отмены монет могут быть высокие затраты на их хранение.

Другие банки также неохотно работают с монетами. Они взимают плату за депозит. В частности, в Sparkasse Köln/Bonn она составляет 3 евро, а в Volksbank Berlin 5,5 процентов от суммы.

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