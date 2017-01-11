Умер бывший федеральный президент Роман Херцог

11.01.2017 08:05 · 0 комментариев

Бывший президент Германии Роман Херцог (Roman Herzog) умер в возрасте 82 лет. «Известие о смерти Романа Герцога наполняет меня большой печалью», сказала Ангела Меркель. «В лице Романа Херцога мы теряем не только бывшего президента, пользовавшегося большой популярностью, но и патриота, который служил нашей стране во многих отношениях».

Роман Херцог был – в качестве преемника Рихарда фон Вайцзеккера (Richard von Weizsäcker) и предшественника Йоханнеса Рау (Johannes Rau) – президентом в период 1994-1999 гг. Ранее он работал министром в Баден-Вюртемберге и судьёй Конституционного суда. Как политик ХДС, Херцог неустанно предупреждал об усталости от реформ в стране и сделал своей миссией преодоление блокад в политике и обществе.

Херцог, сын архивиста, родившийся в Ландсхуте (Landshut) 5 апреля 1934 года, изначально стремился сделать юридическую карьеру и уже в 30 лет защитил докторскую диссертацию. Его политическая карьера началась в качестве министра образования и внутренних дел в Баден-Вюртемберге. После отказа от второго срока на посту президента Херцог работал в различных комиссиях.

В последнее время Херцог жил в Ягстхаузене (Jagsthausen) возле Хайльбронна (Heilbronn), на родине своей второй жены Александры, баронессы фон Берлихинген (Alexandra Freifrau von Berlichingen). Кристиане Херцог (Christiane Herzog), которая принимала активное участие в социальной сфере не только во время президентства её мужа, умерла в июне 2000 года.

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