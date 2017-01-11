40 процентов жителей Германии не имеют сбережений

11.01.2017 08:03 · 0 комментариев

В статье для еженедельной газеты «Die Zeit» руководитель Немецкого института экономических исследований (das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)) Марсель Фратчер (Marcel Fratzscher) снова осудил неравное распределение богатства в стране.

Согласно заявлению руководителя DIW, проблема заключается не в том, что самые богатые десять процентов владеют в Германии таким имуществом, как ни в какой другой стране, а в том, что 40 процентов граждан практически не обладают сбережениями. Об этом свидетельствуют, по словам Фратчера, данные последних опросов Европейского центрального банка.

Неравенство распределения богатства даже незначительно увеличилась с 2010 года. Таким образом, по мнению экономиста, было бы неправильно полагаться на то, что государство всеобщего благосостояния может обеспечить людей. Отсутствие сбережений почти половины граждан Германии не может быть даже приблизительно компенсировано немецким социальным государством.

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