Когда смерть автоматически сделает всех граждан Германии донорами органов

11.01.2017 08:00   ·   0 комментариев

© fovito - Fotolia.com

© fovito — Fotolia.com

В этом году Франция сделала, с точки зрения донорства органов, шаг вперед и ввела закон, согласно которому каждый француз после своей смерти автоматически становится донором органов, если только он до смерти не выразит конкретный протест против удаления органов. Таким образом, Франция стала 23-й европейской страной, где регулируется органов. Нидерланды намереваются последовать этому примеру и высказались в конце 2016 года за этот закон.

По словам федерального министра здравоохранения Германа Грёэ (Hermann Gröhe), в Германии каждые восемь часов умирает один человек, потому что не может быть найден подходящий орган для пересадки. В соответствии с данными Федерального центра медицинского просвещения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)), 81 процент жителей Германии готовы пожертвовать свои . Тем не менее, только треть имеет карту донора органов.

20 процентов жителей Германии не хотят жертвовать органы из страха или неуверенности, 19 процентов из-за боязни злоупотреблений. Это в некотором роде понятно в контексте скандала с донорством  2012 года. Многие люди боятся, что их скорее оставят умирать для получения органа, а не спасут им жизнь. Доверие к системе является недостаточным. Из религиозных или этических соображений, однако, вопреки существующим представлениям, только двенадцать процентов выступают против пожертвования органов.

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