Когда смерть автоматически сделает всех граждан Германии донорами органов

11.01.2017 08:00 · 0 комментариев

В этом году Франция сделала, с точки зрения донорства органов, шаг вперед и ввела закон, согласно которому каждый француз после своей смерти автоматически становится донором органов, если только он до смерти не выразит конкретный протест против удаления органов. Таким образом, Франция стала 23-й европейской страной, где регулируется донорство органов. Нидерланды намереваются последовать этому примеру и высказались в конце 2016 года за этот закон.

По словам федерального министра здравоохранения Германа Грёэ (Hermann Gröhe), в Германии каждые восемь часов умирает один человек, потому что не может быть найден подходящий орган для пересадки. В соответствии с данными Федерального центра медицинского просвещения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)), 81 процент жителей Германии готовы пожертвовать свои органы. Тем не менее, только треть имеет карту донора органов.

20 процентов жителей Германии не хотят жертвовать органы из страха или неуверенности, 19 процентов из-за боязни злоупотреблений. Это в некотором роде понятно в контексте скандала с донорством 2012 года. Многие люди боятся, что их скорее оставят умирать для получения органа, а не спасут им жизнь. Доверие к системе является недостаточным. Из религиозных или этических соображений, однако, вопреки существующим представлениям, только двенадцать процентов выступают против пожертвования органов.

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