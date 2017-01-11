Выпускники университетов разочарованы профессиональной жизнью

11.01.2017 08:01 · 0 комментариев

Студенческая жизнь имеет много приятных аспектов. Можно постоянно знакомиться с новыми людьми. Вставать по утрам не всегда обязательно точно по времени. Есть много свободного времени, чтобы путешествовать и искать себя. С другой стороны, денег всегда не хватает. Когда этот период заканчивается, и молодые люди после окончания учёбы начинают работать, то в большинстве случаев это является одним из самых больших изменений в их жизни.

После начала трудовой деятельности у некоторых людей наступает отрезвление. Об этом говорится в исследовании, проведенном институтом по изучению общественного мнения Infas по заказу поставщика автокомплектующих Continental. Соответственно полученным данным, подавляющее большинство молодых людей, когда речь идёт об их собственных перспективах карьерного роста, во время учёбы настроены оптимистично – 73 процента опрошенных студентов уверены или очень уверены. Среди тех, кто уже работает, этот показатель существенно снижается: только 55 процентов оценивают свои карьерные перспективы положительно.

Интересно, что падение настроения наблюдается особенно в связи с вопросом о том, чего ожидают молодые люди от рабочих мест и работодателей. Наиболее важным аспектом для студентов является «хороший баланс» между работой и личной жизнью: две трети называют его ключевым критерием. Среди тех, кто работает, показатель – 58 процентов –немного ниже, однако, баланс «работа-жизнь» также является самым важным критерием. После этого с большим отставанием (40 процентов) в обеих группах опрошенных следует стабильность рабочего места, и только потом называется хорошая оплата и основные требования к работе.

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