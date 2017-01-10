Министр экономики Германии допускает возможность развала Евросоюза

10.01.2017 08:10 · 0 комментариев

Попытки ФРГ стабилизировать еврозону, а также политика Франции и Италии несут риски для ЕС. Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности распада Евросоюза. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, передает korrespondent.net со ссылкой на Reuters.

Габрэиль заявил, что позиция Берлина по стабилизации еврозоны «оставила ее разделенной более, чем когда-либо», и что теперь перспектива развала ЕС больше не выглядит чем-то, что невозможно представить. «В этом случае наши дети и внуки нас проклянут, потому что сейчас Германия — главный выгодоприобретатель в ЕС и в экономическом, и в политическом плане», — подчеркнул политик. Министр назвал попытки Франции и Италии удержаться в рамках положенного дефицита политическими рисками для европейских стран.

Напомним, что о развале Евросоюза стали часто говорить после Brexit — решения Британии покинуть блок. Американский финансист Джордж Сорос заявил в Европарламенте, что решение Британии покинуть ЕС «развязало» кризис на финансовых рынках, как в 2007-2008 годах.

Ранее французский премьер-министр Манюель Вальс заявил, что Евросоюзу грозит распад, если Франция и Германия не усилят работу в отдельных направлениях.

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