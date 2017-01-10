Два подростка устроили пожар в детском саду

10.01.2017 08:08 · 0 комментариев

Два подростка подозреваются в поджоге детского сада в коммуне Ботель (федеральная земля Нижняя Саксония) в Германии, ущерб от которого оценивается почти в €1 млн. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По ее информации, инцидент произошел минувшей ночью. Работы по тушению пожара продолжались несколько часов, однако пожарным службам не удалось справиться с огнем, из-за чего детский сад сгорел полностью. На данный момент задержаны двое подозреваемых 17 лет, которые уже признали вину. Полиция смогла выйти на них, отследив анонимный звонок в службы экстренной помощи, извещавший о пожаре.

В данный детский сад ходили около 80 детей в возрасте от трех до шести лет. В результате инцидента никто не пострадал.

incident24.com

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