В Германии предложили внести секс-услуги для инвалидов в госбюджет

10.01.2017 08:06 · 0 комментариев

Активистка партии «Зеленых» внесла предложение выделить в бюджете статью по оплате расходов на оказание сексуальных услуг инвалидам и тяжелобольным людям. По мнению Элизабет Шарфенберг, государство может выделить средства после представления соискателями «льгот» доказательств, что они нуждаются в услугах работниц секс-индустрии и не могут оплачивать их из собственных денег.

Инициатива депутата бундестага вовсе не является новой для европейских стран. К примеру, в Нидерландах подобная модель успешно функционирует уже не первый год. В некоторых случаях стоимость услуг проституток может быть компенсирована государством как часть медицинских расходов.

В Германии трудовая деятельность жриц любви регламентирована, как работа по любой другой профессии. В июле прошлого года сообщалось, что власти ФРГ приняли новый закон, регулирующий права и обязанности сторон, занятых в сфере оказания интимных услуг. Так, женщины, занятые в этой области, обязаны раз в год проходить медицинский осмотр и два раза – перерегистрацию. Высокие требования предъявляются и к владельцам бизнеса: они обязаны получать специальное разрешение на ведение своего дела, а также создавать для сотрудниц надлежащие условия: «рабочие» помещения должны быть отделены от жилых.

Наказания, предусмотренные для владельцев домов терпимости весьма значительны – за нарушения им грозит штраф в 50 тысяч евро. Такую же сумму придется заплатить клиентам, пренебрегшим обязательным правилом использования средств защиты.

Проституция в Германии находится на легальном положении с 2002 года. С этого времени секс-работницы получили возможность отстаивать свои права и получать социальные гарантии.

versia.ru

инвалиды, медицинская страховка, проститутки, сексуальные услуги