Deutsche Post прекращает оказание дополнительных услуг для престарелых и нуждающихся

10.01.2017 08:05   ·   0 комментариев

© Petair - Fotolia.com

© Petair — Fotolia.com

Предприятие завершило оказание платных услуг для престарелых и нуждающихся в помощи. Как подтвердила компания изданию «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ), общенациональный проект, известный под названием «Почта лично» («Post persönlich») остановлен ещё несколько месяцев назад.

При доставке писем в городах Рурской области почтальоны должны были регулярно наблюдать, особенно за пожилыми клиентами, и в случае чрезвычайной ситуации вызывать .

«Мы приостановили услугу в конце 2015 года из-за низкого потребительского спроса», сказал представитель компании Александер Эденхофер (Alexander Edenhofer). «В других странах существует спрос на аналогичные услуги. Мы также собрали интересный опыт, к которому могли бы вернуться, если это будет необходимо».

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