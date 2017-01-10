Deutsche Post прекращает оказание дополнительных услуг для престарелых и нуждающихся
10.01.2017 08:05 · 0 комментариев
Предприятие Deutsche Post завершило оказание платных услуг для престарелых и нуждающихся в помощи. Как подтвердила компания изданию «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ), общенациональный проект, известный под названием «Почта лично» («Post persönlich») остановлен ещё несколько месяцев назад.
При доставке писем в городах Рурской области почтальоны должны были регулярно наблюдать, особенно за пожилыми клиентами, и в случае чрезвычайной ситуации вызывать помощь.
«Мы приостановили услугу в конце 2015 года из-за низкого потребительского спроса», сказал представитель компании Александер Эденхофер (Alexander Edenhofer). «В других странах существует спрос на аналогичные услуги. Мы также собрали интересный опыт, к которому могли бы вернуться, если это будет необходимо».
Теги:
Deutsche Post, наблюдение, пенсионеры, помощь, престарелые люди
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