Выборы 2017: коалиция предпочитает 24 сентября

10.01.2017 08:04 · 0 комментариев

Германия выбирает в этом году новый Бундестаг, только ещё не ясно, когда именно.

В качестве даты выборов намечается 24 сентября 2017 года. Фракции ХДС / ХСС и СДПГ высказались в письме к министру внутренних дел Томасу де Мезьеру (Thomas de Maizière) за эту дату, как сообщает издание «Welt am Sonntag» со ссылкой на фракционные круги в Бундестаге. В ноябре прошлого года министр внутренних дел опросил политические фракции об их предпочтениях. Он назвал воскресенья 17 и 24 сентября 2017 года как даты, подходящие для выборов.

По данным газеты «Welt am Sonntag», фракция Левой партии выступает за 17 сентября в качестве даты выборов. Партия Зелёных считает обе даты проведения выборов возможными с небольшим предпочтением – 17 сентября – со ссылкой на проходящий 24 сентября Берлинский марафон.

Дату выборов, в конечном счете, определяет президент по рекомендации правительства. Министр внутренних дел Томас де Мезьер провёл опрос о сроках выборов не только среди партий в Бундестаге, но и обратился за мнением по этому вопросу к федеральным землям. 15 федеральных земель считают 17 и 24 сентября приемлемыми датами. Пять федеральных земель высказались в пользу одной из двух дат. Многонаселенные федеральные земли Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия выступают за 24 сентября.

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