Где в Германии самые низкие зарплаты

10.01.2017 08:02 · 0 комментариев

Разрыв в доходах в Германии огромен и связан, в основном, с востоком. Вольфсбург является городом с самой высокой средней заработной платой в Германии, а в регионе Рудных гор зарабатывают меньше всего. Это следует из ответа Федерального министерства социальных дел (Bundessozialministerium) на запрос Левой партии.

Соответственно полученным данным, средний валовой ежемесячный доход в Вольфсбурге составляет 4610 евро, а затем следуют Ингольштадт (4545 евро), Людвигсхафен (4491 евро) и Эрланген (4486 евро). В Рудных горах заработная плата брутто в среднем составляет 2036 евро. Отстаёт округ Померания-Рюген (2057 евро), а также Эльбе-Эльстер (2060 евро) и Гёрлиц (2068 евро).

Вольфсбург является штаб-квартирой автопроизводителя VW, а Ингольштадт – Audi, в Людвигсхафене расположен химический гигант BASF. Саксонский округ Эрцгебирге веками занимается добычей полезных ископаемых.

доход, заработная плата