Почти все жители Германии уверены в стабильности рабочего места

10.01.2017 08:00 · 0 комментариев

Озабоченные граждане и протестный электорат влияют на политические дебаты. Тема дискуссий касается всех: беспокойство по поводу экономической ситуации. Тем не менее, упаднических настроений не наблюдается. Более девяти из десяти немцев уверены в стабильности своего рабочего места. В ходе опроса, проведенного фирмой по исследованию рынка Valid Research для консалтинговой фирмы EY, 67 процентов респондентов заявили, что их работа «очень надёжна». 26 процентов оценили своё рабочее место как «надёжное». В целом, 93 процента проявили уверенность – это, в соответствии с данными EY, самый высокий показатель с начала ежегодного опроса в 2008 году.

Половина респондентов оценила свою финансово-экономическую ситуацию как хорошую. 43 процента оценивают её как «среднюю», а семь процентов рассматривают её негативно. Подавляющее большинство (73 процента) считают, что их финансово-экономическая ситуация в 2017 году останется на прежнем уровне. В противоположность этому, только 18 процентов ожидают улучшения, что, по сведениям EY, является самым низким показателем за весь период исследования. Девять процентов ожидают ухудшения.

Показательно, что только 13 процентов респондентов ожидают в этом году улучшения экономической ситуации в Германии. 59 процентов считают, что она останется такой же, 28 процентов ожидают ухудшения.

рабочее место, стабильность, уверенность, экономика