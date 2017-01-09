Несмотря на теракт, большинство жителей Германии чувствуют себя в безопасности

09.01.2017 09:23   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ, YouTube

Видеокадр пользователя ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ, YouTube

Несмотря на недавний на рождественском базаре возле Мемориальной церкви Берлина (Berliner Gedächtniskirche), большинство жителей Германии не боятся терроризма. Как показало изучение тенденций в Германии, проведенное каналом ARD, в целом 73 процента граждан чувствуют себя в безопасности. С другой стороны, 26 процентов респондентов указали, что они живут в условиях неопределенности.

57 процентов граждан, по данным репрезентативного опроса, придерживаются мнения, что Германия всё же хорошо защищена от террористических атак. Это представляет собой увеличение на два процента по сравнению с августом 2016 года. 36 процентов респондентов избегают больших скоплений людей, таких как в аэропортах и ​​на вокзалах.

Доверие к полиции, тем временем, остаётся на высоком уровне. 88 процентов респондентов относятся к полиции с очень большим или довольно большим доверием, что означает увеличение на четыре процента по сравнению с октябрем 2016 года. Немецкие спецслужбы, наоборот, пользуются небольшим доверием или же не пользуются доверием вообще у 54 процентов респондентов.

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