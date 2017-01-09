Несмотря на теракт, большинство жителей Германии чувствуют себя в безопасности

09.01.2017 09:23 · 0 комментариев

Несмотря на недавний теракт на рождественском базаре возле Мемориальной церкви Берлина (Berliner Gedächtniskirche), большинство жителей Германии не боятся терроризма. Как показало изучение тенденций в Германии, проведенное каналом ARD, в целом 73 процента граждан чувствуют себя в безопасности. С другой стороны, 26 процентов респондентов указали, что они живут в условиях неопределенности.

57 процентов граждан, по данным репрезентативного опроса, придерживаются мнения, что Германия всё же хорошо защищена от террористических атак. Это представляет собой увеличение на два процента по сравнению с августом 2016 года. 36 процентов респондентов избегают больших скоплений людей, таких как в аэропортах и ​​на вокзалах.

Доверие к полиции, тем временем, остаётся на высоком уровне. 88 процентов респондентов относятся к полиции с очень большим или довольно большим доверием, что означает увеличение на четыре процента по сравнению с октябрем 2016 года. Немецкие спецслужбы, наоборот, пользуются небольшим доверием или же не пользуются доверием вообще у 54 процентов респондентов.

безопасность, страх, теракт, терроризм