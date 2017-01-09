В Дуйсбурге полицейский застрелил напавшего мужчину

09.01.2017 09:20   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя ODIN 88, YouTube

Видеокадр пользователя ODIN 88, YouTube

Незадолго до полуночи мужчина средних лет вошёл в участок в округе Rheinhausen, вытащил , после чего был застрелен несколькими выстрелами из полицейского оружия. Информацию, согласно которой вооруженный мужчина ранил двух человек, представитель полиции отказался комментировать.

В соответствии с информацией «Rheinische Post», перед этим мужчина в ходе спора нанёс удар ножом в шею своему знакомому. Затем он прошел квартал и ранил ещё одного человека, после чего ворвался в полицейский участок. В настоящее время полицейская комиссия по расследованию убийств Дюссельдорфа ведёт расследование происшествия.

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