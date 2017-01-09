Банкам в Германии не хватает сейфов

09.01.2017 09:18 · 0 комментариев

Все больше жителей Германии открывают ячейки в банке. Спрос на банковские ячейки значительно увеличился ещё в 2015 году и продолжает увеличиваться в 2016 году, сообщает газета «Handelsblatt», ссылаясь на свое собственное исследование 25 коммерческих и сберегательных банков. В среднем, в таких учреждениях занято около 80 процентов сейфов. Причиной, согласно «Handelsblatt», является, прежде всего, страх перед взломами.

Как сообщает «Handelsblatt», в банке Sparda Bank West в Дюссельдорфе в большинстве отделений спрос превышает предложение. 98 процентов ячеек полностью забронированы. В Stadtsparkasse в Мюнхене загруженность составляет 95 процентов. В Commerzbank арендуются две трети из 230 000 сейфов. Многие банки уже давно ведут списки ожидания, а также увеличивают свои объёмы. Кроме того, растут продажи домашних сейфов.

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