Де Мезьер хочет создать «Федеральные выездные центры»для ускорения депортации

09.01.2017 09:16 · 0 комментариев

Через две недели после теракта в Берлине министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) пересмотрел свои предложения относительно политики предоставления убежища. В статье для «Frankfurter Allgemeine Zeitung» он выходит далеко за рамки требований, которые уже внесены им в законопроект. Новые предложения включают возможность содержания в заключении лиц, которым отказано в предоставлении убежища, и которые считаются угрозой для общественной безопасности.

Де Мезьер выступает за то, чтобы дать федеральному правительству больше полномочий относительно депортации лиц, которым отказано в предоставлении убежища. С этой целью политик предлагает создать «Федеральные выездные центры» («Bundesausreisezentren»). Они должны дать возможность федеральным землям передать ответственность за последние несколько дней или недель пребывания лиц, подлежащих депортации. Таким образом, депортации могут осуществляться непосредственно под руководством федерации.

Федеральное правительство уже давно оказывает давление на федеральные земли, чтобы они более последовательно отправляли обратно на родину тех, кому отказано в предоставлении убежища, и других иностранцев, которые обязаны выехать, например, тех, кто совершил в Германии правонарушения.

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