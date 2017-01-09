Сотрудники Deutsche Bahn сами решают: больше денег или свободного времени

09.01.2017 09:13 · 0 комментариев

Концерн Deutsche Bahn (DB) приступил к подготовке общенационального опроса среди своих сотрудников о зарплате и организации рабочего времени. 150 000 сотрудников должны указать, хотят ли они, согласно последнему тарифному соглашению, иметь больше денег или больше свободного времени. К середине года исследование должно завершиться.

Исследования регулярно показывают, что, помимо атмосферы на работе и отношений с начальством, решающее значение для обеспечения того, чтобы жители Германии были довольны своей работой, имеют их собственная зарплата и гибкий график работы. Кроме того, Deutsche Bahn уже в течение нескольких лет регистрирует, что все больше и больше сотрудников хотят работать меньше и по более гибкому графику.

Квота работающих неполный рабочий день на железной дороге составляла в прошлом году около 9,4 процента, а в 2015 году – 8,6 процентов. Для поколения Y, то есть тех, кто сегодня находится примерно в возрасте 30 лет, баланс между трудовой жизнью и временем для семьи является более важным, чем для предыдущих поколений.

Модель является новой, поэтому Deutsche Bahn выступает в качестве пионера наряду с банками Volks- und Raiffeisenbank. Банки достигли в декабре заключения соответствующего тарифного соглашения, с которым может жить и сторона работодателей. До сих пор повышение заработной платы или сокращение рабочего времени действовало для всех работников, индивидуальные решения в тарифных соглашениях не были предусмотрены.

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