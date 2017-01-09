Большинство женщин в Германии не чувствуют себя в безопасности

09.01.2017 09:15 · 0 комментариев

Более половины женщин считают, что общественные места стали более опасными. В ходе опроса Emnid для издания „Bild am Sonntag“, 58 процентов респондентов заявили, что общественные места для них на сегодняшний день являются менее безопасными, чем раньше. Чуть менее трети (31 процент) не видит никаких изменений. Только десять процентов сказали, что сегодня ситуация в общественных местах более безопасна.

48 процентов заявили, что они избегают определенных районов, когда стемнеет. 16 процентов носят с собой после захода солнца перцовый аэрозоль. Среди возрастной категории от 14 до 29 лет таких даже 32 процента.

Год назад в новогоднюю ночь в Кёльне происходили многочисленные сексуальные домогательства по отношению к женщинам и массовые кражи. Подозреваемые и арестованные были в основном выходцами из Северной Африки.

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