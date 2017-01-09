Прививки в Германии: слишком редко и слишком поздно

09.01.2017 09:12 · 0 комментариев

Пробелы в иммунизации против кори, снижение защиты от гриппа у пожилых людей. Как сообщает Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut (RKI)), в Германии во многих случаях прививки по-прежнему делаются слишком редко или слишком поздно. Кроме того, в иммунизации существуют большие региональные различия. По всей стране 150 000 детей в возрасте 2 лет, не полностью привиты против кори, а ещё 28 000 не привиты вообще. Проблемными регионами являются, в основном, крупные города.

Первоначально Всемирная организация здравоохранения (Weltgesundheitsorganisation (WHO)) поставила перед собой цель ликвидировать корь в Европе к 2010 году. Из-за недостаточного охвата вакцинацией населения во многих странах, включая Германию, цель не была достигнута. Эксперты считают, что это, вероятно, стало причиной крупной вспышки кори в конце 2014 – начале 2015 года, когда в Берлине было инфицировано более тысячи человек, а один малыш умер.

Пробелы с вакцинацией существуют также в защите пожилых людей от гриппа. Все меньшее и меньшее их количество делает прививку против гриппа. Если в сезоне 2009-2010 гг. почти половина (47,7 процента) 60-летних была вакцинирована, то в сезоне 2015-2016 гг. их доля упала до одной трети (35,3 процента).

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