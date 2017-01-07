Немецкие политики возмутились американскими танками в Германии

07.01.2017 13:21 · 0 комментариев

Ряд немецких политиков начали выражать свое недовольство тем фактом, что в немецкий порт Бремерхафен прибыли американские танки, об этом пишет издание Focus.

К примеру, глава правительства федеральной земли Бранденбург и член Социал-демократической партии Германии Дитмар Воидке весьма критично отозвался по поводу инициативы НАТО о размещении в Восточной Европе батальонов Альянса.

«Нам никак не станет легче, если танки будут разъезжать по обе стороны границы», — заявил журналистам немецкий политик. Воидке также выступил с призывом сохранить хладнокровие и не выходить за рамки диалога с Российской Федерацией, невзирая на любые сложности.

newvz.ru

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