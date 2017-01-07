Пляж острова Лангеог засыпало «киндер-сюрпризами»

07.01.2017 13:16 · 0 комментариев

На берег острова Лангеог волны выбросили несколько тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри. Разноцветные «киндер-сюрпризы» усыпали побережье вперемешку с кубиками от конструкторов «Лего».

По предварительной информации, яйца были в контейнере, который во время шторма потерял грузовой корабль по пути в город Бремерхафен из Роттердама, Нидерланды. Игрушки, содержащие инструкции на русском языке, могли находиться в контейнере, потерянном грузовым судном на пути из Китая в немецкий порт Бремерхафен.

Появление игрушек прямо на берегу доставило много радости проживающим на острове детям. Однако из опасений, что пластиковые игрушки могут навредить дикой природе, на побережье организовали их сбор, к которому привлекли волонтеров и детей из местного детского сада.

kievsmi.net

«киндер-сюрпризы», игрушки, Лангеог, остров