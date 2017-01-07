Африканцы подали в суд на Германию из-за событий 1904 года

07.01.2017 13:00 · 0 комментариев

Представители намибийских народностей требуют компенсацию за массовое истребление их соплеменников.

Представители двух африканских народностей гереро и нама, проживающих на территории современной Намибии, подали в суд на правительство ФРГ и потребовали финансовой компенсации в связи с массовыми убийствами членов местных племен колониальными войсками на территории немецкого протектората — Германской Юго-Западной Африки — в период с 1904 по 1908 годы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В МИД Германии уже указали, что у немецких властей достаточно оснований для того, чтобы не вести прямой диалог с представителями указанных народностей. «Мы ведем переговоры на уровне правительств, при этом не исключаем организации гражданского общества», — подчеркнул он.

Официальный Берлин впервые охарактеризовал истребление войсками кайзеровской Германии племен гереро и нама как геноцид в 2014 году. Ранее в ФРГ подчеркивали, что «исторические события» подпадают под определение «геноцид» только после вступления в 1951 году в силу конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида».

На территории Германской Юго-Западной Африки кайзеровскими войсками было убито свыше 75 тыс. (по другим данным — свыше 100 тыс.) представителей этих народностей. Колониальное господство Берлина в Африке закончилось в июле 1915 года.

hronika.info

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