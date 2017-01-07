Полиция предотвратила теракт: из квартиры изъято 100 кг взрывчатых веществ

07.01.2017 12:39   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Эксперты по взрывчатым веществам вывезли в пятницу, 06.01.2017, из квартиры в городе Лаутереккен (Lauterecken), Западный Пфальц, 100 кг особо опасных петард и других взрывчатых веществ. Материалы принадлежат 18-летнему парню, который вместе с другим мужчиной из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия был задержан несколько дней назад.

Власти ведут расследование против двух задержанных мужчин по подозрению в подготовке серьезного насильственного акта против государства и нарушении Закона о взрывчатых веществах. Существует подозрение, что они хотели в новогоднюю ночь произвести взрыв в центре города Кайзерслаутерн (Kaiserslautern). Мужчины отрицают, что у них были планы взрыва.

В доме 18-летнего парня в Лаутереккене, по данным полиции и местных муниципальных органов, находилось до 150 килограммов фейерверков и сырья для производства взрывчатых веществ. Во время хранения они не представляли никакой опасности, однако, транспортировка была рискованной. Поэтому полицейские эксперты выносили из здания в безопасный контейнер постепенно и в небольших количествах. 87 жителей были вынуждены покинуть свои дома, а окружающая территория была закрыта для движения транспорта.

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