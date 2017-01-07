Автобусная авария в аэропорту Франкфурта: пострадало 15 пассажиров

07.01.2017 12:37 · 0 комментариев

В результате аварии во франкфуртском аэропорту тяжелые травмы получили два водителя автобуса и пассажир. Более дюжины пассажиров пострадали от легких травм. Как было объявлено оператором аэропорта Fraport, пассажирский автобус, в котором находилось около 75 человек, утром 06.01.2017 столкнулся на перроне с другим транспортным средством. Авария произошла, как сообщила полиция, в 8.50 утра возле выхода 20.

На борту автобуса, как сообщила авиакомпания Lufthansa, находились пассажиры рейса Lufthansa из Барселоны. Самолёт с 201 пассажиром на борту незадолго до этого приземлился. Пассажиров доставляли в здание аэропорта несколькими автобусами. По данным полиции, пострадавшие были доставлены в больницы.

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