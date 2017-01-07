Цена на электроэнергию в Восточной Германии значительно выше

07.01.2017 12:36 · 0 комментариев

Разница в ценах на электроэнергию между Восточной и Западной Германией увеличивается. Согласно сообщению интернет-портала Verivox, в прошлом году разница в ценах между зонами увеличилась примерно на 50 процентов. Средняя семья из трёх-четырёх человек в новых федеральных землях платит за потребление 4 000 киловатт-часов электроэнергии 1149 евро. В старых федеральных землях оплата составляет только 1104 евро в год, то есть на 45 евро меньше.

По данным Verivox, самая дорогая электроэнергия в Бранденбурге, где её стоимость для среднего домохозяйства составляет 1180 евро. Для сравнения: в Бремене это всего лишь 1054 евро, то есть на 126 евро меньше. Годом ранее разница была только 101 евро, а два года назад – 73 евро.

Причиной этого является различная оплата операторов за региональные сети. Восточная Германия обеспечивается оператором сети 50 Гц и, таким образом, должны финансироваться инвестиции в сети Восточной Германии. Кроме того, затраты на одного клиента сети тем выше, чем меньше заселена зона обслуживания, и чем больше оператор должен вносить регулирующие коррективы в сеть.

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