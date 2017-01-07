Германия мёрзнет: температуры до минус 25 градусов

07.01.2017 12:34 · 0 комментариев

Зимнее штормовое наводнение на Балтийском море закончилось, теперь во многих частях Германии преобладают холода. В ночь на пятницу, 06.01.2017, в некоторых местах температура упала до минус десяти градусов, на горе Цугшпитце (Zugspitze) была зарегистрирована даже температура минус 25. В течение дня погода остаётся морозной: Немецкая метеорологическая служба (der Deutsche Wetterdienst (DWD)) ожидает во многих частях Германии от 0 до минус 8 градусов, местами минус 15 градусов, однако, в сопровождении яркого солнечного света.

В ночь на субботу, 07.01.2017, Немецкая метеорологическая служба ожидает плотную облачность над северо-западной и центральной Германией. Во многих местах температура опустится до минус 5-15 градусов, а на юге и юго-востоке до минус 23 градуса. С учетом морозной ночи многие города готовят приюты для бездомных. В воскресенье, 08.01.2017, температура немного поднимется.

На побережье Балтийского моря, тем временем, оценивается ущерб после циклона «Аксель» («Axel»). Совершается облёт всего берега от Узедома (Usedom) до границы Шлезвиг-Гольштейна. Наводнение доставило много работы пожарным. По данным полиции, люди от наводнений не пострадали. Тем не менее, эксперты прогнозируют миллионный ущерб. В соответствии с данными Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie), это было самое сильное штормовое наводнение после 2006 года.

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