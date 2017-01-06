В возрасте 27 лет умер принц Николаи Шаумбург-Липпе

06.01.2017 09:04 · 0 комментариев

Умер принц Николаи Шаумбург-Липпе (Nicolai zu Schaumburg-Lippe). Как стало сейчас известно, 27-летний принц скончался ещё в декабре вследствие болезни. Принц Николаи был заражен ВИЧ. Его мать Зюзанне Зайденштикер (Susanne Seidensticker) тоже умерла от смертельного вируса. Об этом сообщает издание «Bunte».

Зюзанне Зайденштикер, которая принадлежала к династии производителей рубашек, была заражена в результате переливания крови с ВИЧ. В 1992 году она умерла от болезни в возрасте 31 года. То, что она передала вирус принцу Николаи, согласно «Bunte», мало кому было известно.

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