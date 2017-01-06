Эксперты изучают падение четырёх ветровых турбин в Германии

06.01.2017 09:02 · 0 комментариев

В течение нескольких недель четыре ветровые турбины высотой 100 метров упали или потеряли огромные лопасти несущего винта. После этих случаев падения так называемых ветряных мельниц эксперты ищут причины. Немецкая ветроэнергетическая ассоциация (der Bundesverband Windenergie (BWE)), однако, заверяет, что ветровые турбины являются безопасными, а это были только отдельные случаи.

По всей Германии функционируют 26 500 таких объектов, и в среднем в год происходит от шести до семи инцидентов, в частности, пожар после удара молнии или облом лопасти ротора. То, что в течение четырех недель произошло четыре случая с четырьмя установками, довольно необычно, считает ассоциация.

В начале недели упала почти 100-метровая ветряная турбина в Гамбурге, и сломались 40-метровые крылья турбины в Цихове (Zichow), Укермарк (Uckermark). Другие случаи произошли ещё перед Новым годом: в Саксонии 95-метровая ветряная турбина на ветроэлектростанции Зиттен (Sitten) возде Лайснига (Leisnig) сломалась как соломинка, в в Зюлерхольце (Süderholz), федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания, в середине декабря упала 70-метровая ветровая турбина. В настоящее время эксперты изучают каждую ситуацию.

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