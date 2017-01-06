Федеральное ведомство по окружающей среде хочет повысить налоги на молоко и мясо

06.01.2017 09:01 · 0 комментариев

Тот, кто покупает продукты животного происхождения в супермаркете – колбасу, сыр или яйца, в настоящее время платит уменьшенный налог на добавленную стоимость (НДС). Так же, как и на другие продукты питания, он составляет 7 вместо 19 процентов. Федеральное ведомство по окружающей среде (Umweltbundesamt) намеревается это изменить, требуя, чтобы продукты животного происхождения в будущем облагались налогом 19 процентов, что приведёт к подорожанию многих продуктов.

Поводом для такого требования является доклад государственных органов. В публикации, озаглавленной «Экологически вредные субсидии в Германии» («Umweltschädliche Subventionen in Deutschland»), указано, какой ущерб возникает для климата из-за субсидий, таких как НДС. В результате определено, что он составляет 57 млрд. евро. В статье говорится, что на изменение климата особенно влияет сельское хозяйство, в частности, производя выбросы метана.

Предложение государственных органов стало причиной для дискуссий. Тем не менее, оно не является единичным. Ещё в начале сентября такое предложение было сделано научными советниками федерального правительства. Исследователи отметили, что снижение потребления мяса является особенно важным для защиты климата.

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