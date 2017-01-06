Граждане Германии хотят больше камер наблюдения в общественных местах

06.01.2017 09:00 · 0 комментариев

После теракта в Берлине большинство граждан Германии выступают за усиление видеонаблюдения в общественных местах. В ходе репрезентативного опроса, проведенного Институтом по изучению общественного мнения (Meinungsforschungsinstitut) YouGov для агентства Deutsche Presse-Agentur, около 60 процентов респондентов высказались за это.

Место теракта в Берлине — рождественская ярмарка возле Мемориальной церкви — не было оборудовано полицейскими камерами наблюдения. В ходе опроса 73 процента респондентов высказались в пользу дальнейшего увеличения кадрового состава полиции, 61 процент хочет лучшего оснащения полицейских. Каждый второй респондент потребовал больше полномочий для Бундесвера в случае терактов.

Теперь в случае крупномасштабных терактов могут быть задействованы и солдаты, если полиция попросит о помощи. Тем не менее, точно не определено, какие подразделения и для выполнения каких задач могут использоваться. В марте будут проведены первые совместные антитеррористические учения Бундесвера и полиции.

безопасность, видеонаблюдение, камеры, терроризм