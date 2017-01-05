Север Германии пострадал от наводнений

05.01.2017 15:05 · 0 комментариев

Северные земли Германии затоплены. В районах федеральных земель Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания объявили режим ЧП из-за сильного порывистого ветра и наводнения, сообщается на сайте www.dialog.ua.

Улицы Любека, Ростока, Варанемюнде и Висмара затоплены еще со среды, 4 января. По данным, в результате происшествия порядка десяти зданий повреждены. Также сообщается, что около 8 машин достали из воды в городе Любеке. Вдобавок перекрыты все пешие проходы к центру городов. Об этом пишет DW. Отмечается, что это наводнение, вероятно, будет самым мощным и крупным за последние десять лет.

Сотрудники метеостанции говорят о вероятности поднятия уровня воды в городах еще примерно на 10 сантиметров. Уровень воды в населенных пунктах, таких как Любек, Росток и Висмар, уже превысил допустимую норму более чем на полтора метра.

Сейчас сильный ураганный ветер несколько поутих. Один из районов коммуны Гагер, который находится на острове Рюген, оказался оторванным от острова. Другой германский остров Уездом получил гораздо более серьезные повреждения.

Также метеорологи передают, что на востоке и юге страны возможны сильный снег и проливные дожди с градом. В пятницу, 6 декабря, по всей территории Германии возможны морозы от минус 7 до минус 20 градусов.

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