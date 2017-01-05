Немца замуровали в его доме

05.01.2017 14:46 · 0 комментариев

Забавный (это если смотреть со стороны) инцидент произошел в Центральной Германии. Житель городка Майнхаузен попытался утром покинуть дом и не смог: входной проем был заделан кирпичной кладкой.

Крупная работа была продела в течение нескольких часов ночью и четкого объяснения не имеет. Скорее всего, неизвестные хотели так пошутить, передает www.argumenti.ru со ссылкой на Русскую службу «Би-би-си».

Местная полиция утверждает, что такая скорость кирпичной кладки напомнила им строительство Берлинской стены, тоже возведенной за несколько часов. Ущерб, нанесенный замурованному гражданину, оценивается в 500 евро. Полиция ищет нескольких «шутников», отрабатывая версии мести или спора.

кирпич, стена, шутка