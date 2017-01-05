Беженцы продолжают прибывать в Германию по балканскому маршруту

05.01.2017 10:20 · 0 комментариев

Даже после официального закрытия балканского маршрута в марте 2016 года несколько тысяч беженцев, по-видимому, к концу года прибыли в Германию именно этим путём. Как сообщает издание «Rheinische Post» в Дюссельдорфе, ссылаясь на данные федеральной полиции, в общей сложности полицейским участком Пассау (Passau) с апреля по декабрь были зарегистрированы 6 850 мигрантов.

Балканский маршрут, как и центральный средиземноморский маршрут через Италию и Австрию или Италию и Швейцарию, остаётся основным маршрутом для беженцев, направляющихся в Германию. Тем не менее, число зарегистрированных беженцев в Пассау снизилось. В то время как в январе их было почти 24 000 человек, то в декабре зарегистрировано только 300 человек.

В общей сложности сотрудники федеральной полиции за период с января по ноябрь задержали 105 872 лиц, нелегально въехавших в страну. Среди них 76 366 задержаны на немецко-австрийской границе, 9 028 в аэропортах и ​​6 770 на границе со Швейцарией. Данных за декабрь ещё нет.

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