Жители Германии любят готовые блюда

05.01.2017 10:19 · 0 комментариев

Как следует из “Отчёта о питании 2017“ (“Ernährungsreport 2017“), у жителей Германии всё меньше желания готовить еду и всё больше стремление потреблять готовые блюда. В большинстве немецких семей считают, что приготовление пищи должно происходить быстро и легко. Только 39 процентов потребителей стоят у плиты каждый день. Поэтому 55 процентов респондентов хотят простого и быстрого приготовления еды, что на десять процентов больше, чем год назад.

Быстро и легко готовят в основном замороженную пиццу и другие готовые изделия. 41 процент респондентов заявил, что отправляет в духовку замороженные продукты. С другой стороны, приготовление пищи в полном смысле происходит реже. Два-три раза в неделю готовит только каждый третий, а год назад это делали 33 процента вместо 37. Одиннадцать процентов респондентов не готовят вообще.

При этом работающие предпочитают еду, принесенную из дома, вместо еды из столовой. Согласно данным опроса, 57 процентов респондентов ежедневно или очень часто берут еду из дома на работу. Только каждый пятый сотрудник регулярно проводит свой обеденный перерыв в столовой. Полностью без обеда обходится почти каждый пятый.

Любимой едой потребителей в Германии остаётся, согласно опросу, мясо. 53 процента респондентов предпочитают мясные блюда, за ними следуют макаронные блюда, которые охотно едят более трети потребителей. Третье место занимают овощные блюда, опережая рыбные.

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