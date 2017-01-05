Пять повседневных вещей подорожают в 2017 году

05.01.2017 10:18 · 0 комментариев

Цены будут расти и в 2017 году. За пять повседневных вещей в этом году придётся платить больше.

1. Кофе. С 16 января немецкое предприятие Tchibo повышает цены на 50 центов за 500-граммовую упаковку. Причина: поднялись закупочные цены на сырой кофе. После повышения Tchibo другие предприятия, которые сами осуществляют обжаривание кофе, могут последовать его примеру. К их числу принадлежит и Aldi.

2. Amazon Prime. С первого февраля Amazon Prime будет стоить 69 евро в год вместо нынешних 49. Это на 40 процентов больше. Любой желающий использовать Prime в этом году, должен стать членом общества до 31 января. Таким образом, можно обеспечить себе старые условия, по крайней мере, на 12 месяцев.

3. Железная дорога и автобусы дальнего следования. Ещё в середине декабря Deutsche Bahn подняла цены на региональные и дальние маршруты почти на 1,9 процентов. Поэтому эксперты ожидают, что на автобусные маршруты дальнего следования цены тоже вырастут. Начиная с 2014 года, цены уже выросли на 40 процентов.

4. Яйца. С 2017 года клювы цыплят нельзя подрезать. Это увеличивает риск того, что куры могут нанести повреждения друг другу. Фермеры должны обеспечить их мирное существование в курятнике, а это требует большего числа сотрудников. Поэтому стоимость каждого яйца вырастет на 1,5-2 цента.

5. Цена на электричество. Ещё перед Новым годом более 200 энергооператоров объявили о повышении цен в 2017 году. Весной, предположительно, последует вторая волна. Цены на электроэнергию увеличатся на три-четыре процента. Причиной является экологический сбор, который повышается более чем на восемь процентов, а также растущие расходы сети.

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