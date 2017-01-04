«Майн Кампф» стала бестселлером в Германии
04.01.2017 10:45 · 0 комментариев
Книга «Гитлер. Mein Kampf. Критическое издание» стала бестселлером в Германии, что удивило работавших над ней сотрудников Института современной истории в Мюнхене (IfZ). Об этом рассказал директор учреждения Андреас Виршинг, передает Tagesspiegel.
Изначально IfZ подготовил 4 тысячи экземпляров двухтомника. «Сейчас мы продали уже 85 тысяч книг. В конце января выйдет шестой тираж. Никто не мог рассчитывать на такое», — рассказал Виршинг.
По его словам, после первоначального ажиотажа в обществе разрослась профессиональная дискуссия, текст начали изучать и оценивать с профессиональной точки зрения. Директор IfZ также отметил, что неоднозначно относится к предложению изучать книгу в школах.
Теги:
Mein Kampf, бестселлер, Гитлер, книга
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.