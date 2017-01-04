«Майн Кампф» стала бестселлером в Германии

04.01.2017 10:45 · 0 комментариев

Книга «Гитлер. Mein Kampf. Критическое издание» стала бестселлером в Германии, что удивило работавших над ней сотрудников Института современной истории в Мюнхене (IfZ). Об этом рассказал директор учреждения Андреас Виршинг, передает Tagesspiegel.

Изначально IfZ подготовил 4 тысячи экземпляров двухтомника. «Сейчас мы продали уже 85 тысяч книг. В конце января выйдет шестой тираж. Никто не мог рассчитывать на такое», — рассказал Виршинг.

По его словам, после первоначального ажиотажа в обществе разрослась профессиональная дискуссия, текст начали изучать и оценивать с профессиональной точки зрения. Директор IfZ также отметил, что неоднозначно относится к предложению изучать книгу в школах.

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