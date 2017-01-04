У берлинской полиции были проблемы со связью в новогоднюю ночь

04.01.2017 10:43 · 0 комментариев

Берлинская полиция испытывала серьезные проблемы со связью в новогоднюю ночь, когда подобные инциденты недопустимы, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на газету Berliner Morgenpost.

Причины, по предварительным данным, заключаются в слишком большой нагрузке на систему, сообщили в полиции Берлина. В частности, у большей части полицейских в новогоднюю ночь не работали так называемые клавиши статуса на цифровых рациях.

При помощи таких клавиш, как поясняет издание, полицейские могут сообщать в дежурную часть о том, где они находятся и чем занимаются в данный момент. В то же время проблем с функцией разговора в новогоднюю ночь не было.

«Слишком большое количество раций и большое количество сообщений о статусе полицейских не были обработаны вовремя», — заявили в полиции Берлина. В результате «из-за этого запаздывания многим экипажам полицейских машин приходилось сообщать о своем статусе через голосовую связь, и дежурным частям приходилось заносить данные в протокол на память и вручную».

Между тем подобное уже случалось ранее. Во время массового убийства в Мюнхене в июле 2016 года напротив ресторана торгового центра «Олимпия», жертвами которого стали девять человек, у немецких полицейских также были проблемы со связью. Как сообщила сразу после теракта радиостанция Bayerische Rundfunk, тогда дежурная часть не могла связаться со специальными силами полиции в течение пяти минут. Эти данные, как добавляет газета, стали известны радиостанции из доклада для внутреннего пользования полицейского управления Мюнхена.

24news.com.ua

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