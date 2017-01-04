Из-за фейерверков уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь превысил допустимые нормы

04.01.2017 10:41 · 0 комментариев

Уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь из-за множества фейерверков превысил допустимые нормы в Германии. По всей стране в этот день в воздух выбросили около четырех тысяч тонн вредных веществ, что можно приравнять к 15 процентам всех автомобильных выбросов за год. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Замеры были проведены, например, в Мюнхене, где уровень вредных веществ в воздухе в новогоднюю ночь превысил в 27 раз рекомендованные ЕС 50 микрограмм вредных частиц на кубометр воздуха.

Организации по защите окружающей среды требуют от властей ввести запрет на использование фейерверков частными лицами. Как отмечают исследователи, из-за фейерверков частицы пыли, грязи и копоти становятся микрочастицами, а затем беспрепятственно попадают в легкие и могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

www.tatar-inform.ru

загрязнение воздуха, здоровье, окружающая среда, фейерверк