Число заявок по безработице в Германии снизилось

04.01.2017 10:40   ·   0 комментариев

© H-J Paulsen - Fotolia.com

© H-J Paulsen — Fotolia.com

Количество заявок на получение пособия по безработице в ФРГ резко сократилось в декабре 2016 года, а показатель безработицы остался на прежнем рекордно низком уровне, упрочив лидерство германского рынка труда среди стран валютного блока.

Число заявок на по безработице в отчетном месяце с поправкой на сезонные колебания опустилось на 17 тыс. относительно предыдущего месяца, сообщило агентство труда Германии. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали снижение лишь на 5 тыс.

Франк-Юрген Вайзе, глава агентства труда, подчеркнул, что рынок труда ФРГ продолжает уверенное укрепление, невзирая на значительное ослабление в создании новых рабочих мест с лета.

Уровень безработицы в Германии был зафиксирован на отметке 6,0%, или 2,568 млн. человек, не изменившись относительно ноября и оставаясь на самом низком уровне с начала наблюдений после объединения Германии в январе 1992 года.

forex.ru

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!