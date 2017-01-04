Число заявок по безработице в Германии снизилось

04.01.2017 10:40 · 0 комментариев

Количество заявок на получение пособия по безработице в ФРГ резко сократилось в декабре 2016 года, а показатель безработицы остался на прежнем рекордно низком уровне, упрочив лидерство германского рынка труда среди стран валютного блока.

Число заявок на пособие по безработице в отчетном месяце с поправкой на сезонные колебания опустилось на 17 тыс. относительно предыдущего месяца, сообщило агентство труда Германии. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали снижение лишь на 5 тыс.

Франк-Юрген Вайзе, глава агентства труда, подчеркнул, что рынок труда ФРГ продолжает уверенное укрепление, невзирая на значительное ослабление в создании новых рабочих мест с лета.

Уровень безработицы в Германии был зафиксирован на отметке 6,0%, или 2,568 млн. человек, не изменившись относительно ноября и оставаясь на самом низком уровне с начала наблюдений после объединения Германии в январе 1992 года.

forex.ru

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